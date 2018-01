Silvia Furmanovich lançou, quinta, sua primeira coleção na Bergdorf Goodman, em NY. A vitrine da designer conta com 27 peças feitas a mão, inspiradas na cultura egípcia e nas tradições dos nativos americanos.

Pierre Moreau entrevista especialistas no curso O Negócio da Arte – voltado a quem coleciona ou quer iniciar um acervo. A partir do dia 12, na Casa do Saber dos Jardins.

Zé Miguel Wisnik ministra oficina de música e canção. Hoje e amanhã, na Casa do Núcleo.

Já tem data o Cultura Inglesa Festival deste ano. Inicia em 17 de maio e vai até 30 de junho.

A quem interessar possa,Ronaldo, o Fenômeno, acaba de adotar um… cavanhaque.