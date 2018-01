Das 24 galerias de arte mais influentes no mundo, listadas pela ArtReview, treze estarão presentes na SP-Arte – que começa no dia 3 de abril.

Abriu ontem exposição de Suzy Gheler e Gustavo Rosa. No Shopping JK.

Abre, hoje, a mostra Lady Dior. No Tomie Ohtake.

Rosa de Luca abre expo na Monica Filgueiras. Hoje.

É hoje o vernissage da mostra Projeto Corrente, n’A CASA museu do objeto brasileiro.

A Tod’s abre sua primeira loja no Brasil. No JK.

E SP ganha restaurante do Peru – no Itaim. É o Osaka, com unidades no México, Chile e Argentina.