Renata Figueiredo comemora um ano da Tigresse, com vernissage da artista Giselle Camargo. Hoje.

Acontece, hoje, desfile da C&A no Unique.

Sergio Sister abre mostra, sábado, na Pinacoteca.

A Daslu arma desfile hoje no Shopping Cidade Jardim.

Assume, hoje, a assessoria de Guido Mantega o jornalista Guilherme Barros.

A Casa 8 pilota leilão de arte, hoje, nos Jardins.

Abre, hoje, mostra de Germana Monte-Mór. Na Galeria Marilia Razuk.

Feriado ontem nos EUA, por causa do Dia do Presidente, operadores de mercado no Brasil faziam força para… não dormir durante o pregão.