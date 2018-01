Kinha Del Mar, Anna Elisa de Castro e Paula Gribel abrem as portas do N.O.S. – natural, orgânico e saudável – SPA Detox, no coração da Vila Madalena. Quinta-feira.

Marcelo Bratke e Mariannita Luzzati estão em Sarajevo, onde o projeto Cinemúsica foi escolhido para abrir e participar do Sarajevo Winter Festival – Art of Touch.

Jorge Mautner participa de bate-papo com trechos de sua cinebiografia. Quarta, no Centro da Cultura Judaica.

Acontece, dia 27, o Prêmio Destaque Companhia de Viagem. No MuBE.

E a Nike precisa arranjar uma benzedeira. Depois do escândalo de Lance Armstrong, teve de tirar do ar anúncio com Oscar Pistorius…

Interinos: Daniel Japiassu, Marilia Neustein, Mirella D’Elia e Thais Arbex.