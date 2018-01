John Singleton, diretor de Velozes e Furiosos, também virá curtir o carnaval carioca – mais precisamente, no camarote da Brahma. O cineasta está em busca de atores brasileiros e novos talentos.

O Glamurama arma baile de fantasias, sexta pós-carnaval, no MAM do Rio. Em parceria com Ricardo Amaral e Luiz Calainho e com shows de Mart’nália e Trio Preto +1.

E a Chocolate AMMA, de Diego Badaró e Luiza Olivetto, chegou à Escandinávia. Graças a parceria com Claus Meyer, do restaurante Noma.

O MIS abre a exposição Ai Weiwei Interlacing. Hoje.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hans Ulrich Obrist, um dos curadores mais importantes do mundo, acertou com Danilo Miranda uma exposição coletiva. Que contará com obras de Dan Graham, Sarah Morris, Ernesto Neto e Norman Foster, entre muitos outros. Para março, no Sesc Pompeia.

Correção: o nome correto de Arno, secretário do Tesouro, é Augustin – e não Austin. Freud não explica.

Haddad saiu de fininho, anteontem, da cerimônia de volta do recesso do judiciário. Deixou o Palácio da Justiça antes mesmo da fala de Alckmin e Ivan Sartori. Justificativa? Compromissos.

A coluna agora está no Facebook: facebook.com/soniaracyestadao. Curtam!