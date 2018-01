Alceu Valença abre o carnaval pernambucano. Hoje.

Destaque da Vai-Vai, Carolina Galan, da TV FPF, desfilará no Anhembi coberta por cristais Swarowski e penas de faisão.

Fábio Barbosa integra o painel de jurados do Sustainable Finance Awards, prêmio do Financial Times de sustentabilidade entre os bancos.

Germana Monte-Mór abre mostra na Marilia Razuk. Dia 19.

A produção Brasil-Argentina de Hombre Vertiente avisa: seleciona atores brasileiros para o Festival de Curitiba.

Cristiane Mohallem recebe para vernissage na galeria Contraponto. Dia 23.

O BVA informa: não fez doações à Legião da Boa Vontade ou à associação religiosa Bom Jesus, mas, sim, empréstimos.