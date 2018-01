FHC conversou com Alckmin longamente anteontem à noite. No Bandeirantes.

Equipe da Cinevídeo acompanhou, quarta-feira, homenagem a Aracy de Carvalho Guimarães Rosa, em Brasília. Para futuro documentário sobre a mulher do escritor.

O Prêmio Governador do Estado acontece segunda-feira, no Theatro São Pedro.

E vem aí novo troféu Leão Verde, da nova/sb. Com assinatura dos Irmãos Campana.

O pub The Sailor faz homenagem ao Domingo Sangrento, ocorrido em 1972 na Irlanda do Norte – com noite dedicada ao grupo U2. Dia 3.

Após sete anos, Sig Bergamin volta à Casa Cor. Em maio, no Jockey Club.

Atração fatal. Ontem de manhã, vários carros começaram a parar, de repente, em frente ao Itamaraty. É que um sagui resolveu atravessar a pista…