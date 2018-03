A fachada do Sesc Santo Amaro ganhará, a partir do dia 6, desenho exclusivo criado pelo artista Lourenço Mutarelli. A obra, com 12 metros de comprimento e 3 metros de largura, faz parte do projeto Olho da Rua.

Zanini de Zanine abre mostra. Hoje, na Casa Electrolux.

Michel Temer lança livro de poesias. Hoje, na Livraria Cultura da Paulista.

A Prefeitura fechou, por meio da SPTuris, contrato com a Infraero para abrir uma Central de Informação Turística também no Aeroporto de Congonhas.

Marcio Banfi abre mostra individual. Hoje, na Galeria Emma Thomas.

Paula Raia recebe convidados, dia 4, em sua loja.

Wanderléa é a convidada de Edgard Scandurra & Les Provocateurs. Dia 10, no Auditório do Ibirapuera.

Joaquim Barbosa de havaianas e bermuda? O presidente do STF foi visto chegando, ontem pela manhã, assim trajado para sua sessão de fisioterapia em Brasília.