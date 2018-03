Depois de assumir que usou doping para Oprah Winfrey, anteontem, o debate no Facebook sobre Lance Armstrong dividiu opiniões. Havia tantas mensagens de reprovação quanto de apoio ao ciclista. Em seu site, não há nenhuma linha sobre a confissão.

A Câmara de Comércio Árabe-Brasileira prepara missão empresarial do Brasil ao Oriente Médio, em fevereiro. A rodada de negócios será na Arábia Saudita e Emirados Árabes.

Rodrigo Minotauro e outros lutadores estarão, neste sábado, na festa Royal Ultimate Fest. No Royal Club.

Haddad, Alckmin e Dom Odilo Scherer estão entre os confirmados para ato do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Dia 27, na CIP.

Mais de 27 mil garrafas da cerveja Devassa by Playboy irão decorar os 880 metros quadrados do camarote da Sapucaí no carnaval. Tema? Universo Devassa.

Um militante chamou a atenção, anteontem em Brasília, no jantar de arrecadação de fundos para os petistas condenados no julgamento do mensalão. Ao invés de envergar camiseta pró-Zé Dirceu, preferiu uma com a cara de… Raul Seixas.