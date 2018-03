Não é feriado nacional, mas Haddad decidiu: as ciclofaixas de lazer da cidade serão abertas no dia 25, aniversário de São Paulo.

Washington Olivetto comemora. Sua WMcCann foi eleita a “agência mais transformadora de 2012” – dentre as 250 que a McCann tem.

O Projeto Coisa Fina homenageia os compositores Moacir Santos e Laércio de Freitas. Dia 25, no Museu da Casa Brasileira.

Paulo von Poser dá aula na Biblioteca Mário de Andrade. Sábado.

Eliane Goes abre exposição no MuBE. Dia 29.

Após sair do aeroporto – e um segundo antes de o carro cair em gigantesca cratera aberta no asfalto –, conhecido turista leu na enorme placa acima do buraco: “Bem-vindo a Porto Seguro”.