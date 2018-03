Luciano Coutinho, do BNDES, recebe prêmio Personalidade do Ano 2013– outorgado pelo Conselho de Administração da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Dia 16 de maio, no hotel Waldorf Astoria, em Nova York.

Ronaldo Fenômeno, Luiz Felipe Scolari, Galvão Bueno e mais 15 presidentes de clubes do Brasil lançam o Movimento por um Futebol Melhor. Segunda, no Memorial da América Latina.

O DJ Calvin Harris bateu o martelo. Vem ao Brasil para tocar no Camarote Salvador neste carnaval.

John Kip faz pocket show no happy hour do Ilha das Flores. Hoje.

Sobre nota publicada ontem a respeito de problemas no sistema do aeroporto de Cumbica, a Infraero esclarece: Guarulhos é administrado por concessionária privada desde 15 de novembro.

Interinos: Daniel Japiassu, Marilia Neustein, Mirella D’Elia e Thais Arbex.