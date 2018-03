Ronaldo mal chegou de Punta del Este e já vai rumo à Suíça – na segunda-feira. Participa, ao lado de Neymar, da entrega do prêmio Bola de Ouro, em Zurique.

Em meio à despedida do Milan, Pato deu seu recado final ao ex-time. Fez duras críticas ao episódio de racismo, na última partida do time no campeonato italiano.

Lourenço Mutarelli dá curso de roteiro em história em quadrinhos. No Sesc Pompeia, a partir do dia 17.

Está no Twitter, para começar bem o ano: “Ônibus ainda mais caro? Só se vier com open bar e camarote”.

Interinos: Daniel Japiassu, Marilia Neustein, Mirella D’Elia e Thais Arbex.