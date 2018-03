Desde ontem, véspera do fim do mundo, está bombando nas rádios a música de Moska: “Meu amor, o que você faria? / Se só te restasse um dia. / Se o mundo fosse acabar, / Me diz o que você faria…”. Nossa!

Fátima Jeker recebe amanhã – na Galeria Fulô, em Trancoso – para abertura da exposição Pós-Fim do Mundo.

Encerramento da CPI do Cachoeira, parlamentar declara seu voto: “Esta CPI acabará em pizza! Pizza com T, de trapalhada”. Ninguém sabe o que ele quis dizer…