Nelson Freire autografa o álbumBrasileiro – Villa-Lobos & Friends, em noite pilotada pelo Cultura Artística. Amanhã, na Livraria Cultura do Conjunto Naciona

O Trio Ternura toca hoje, no Royal Club.

A Multicase organiza festa em plena noite de Natal.

Abre, sábado, a exposição Mundo Cão. Na Biblioteca Mário de Andrade.

O réveillon Milagres, organizado por Guga Roselli, acontecerá, este ano, em Barra Grande do Piauí.

Com as mudanças na segurança do Estado, tem gente se perguntando se o diretor do departamento de homicídios da Polícia Civil ficará no cargo. A depender do nome…Jorge Carrasco permanecerá.