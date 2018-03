Foi nomeada embaixadora da Luta Contra a Violência e o Abuso à Criança, Mulher e Adolescente, pela ministra Maria do Rosário– ontem, no Palácio do Itamaraty –, a cantora Fafá de Belém.

Sérgio Haddad lança livro. Quarta, na Ação Educativa, ONG de Santa Cecília.

O Grupo Solera no Brasil entrega, hoje, uma sala de informática completa. Para a Associação Beneficente Assistencial Aquarela.

Vai ter palhaço sobrando hoje no centro da cidade. A “palhasseata”, organizada pela Secretaria da Cultura, sairá da Galeria Olido e homenageará os artistas.

De um tucano irônico que mora na Mooca, sobre o projeto de Dilma para construção de 860 aeroportos pelo País: “Se o meu bairro ficar sem, vou achar que é ….perseguição política!”.