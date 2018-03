Cacique tucano não entende por que os petistas defendem Lula usando o recém-publicado índice de aprovação popular de… Dilma.

Reinaugurado, o Copacabana Palace terá quadra de tênis a partir de segunda-feira. Quando começa o Grand Champions Rio.

Milton Nascimento se apresenta no SESC Itaquera no domingo. Parte das comemorações do Ano de Portugal no Brasil.

Participam do espetáculo a Orquestra Heliópolis, o maestro Cesário Costa, os artistas António Zambujo e Carminho, além de Roberta Sá.

A sunset party Clubinho tem edição hoje. Com direito à bateria da Mangueira, no Espaço Villa Lobos.

Correção: é hoje a abertura da exposição de colagens de Aurelio Martinez Flores. Na Galeria Raquel Arnaud.

E os quase 500 judeus brasileiros corintianos que estão em Tóquio ganham festa de… Hanukkah. Promovida pelo Beit Chabad.