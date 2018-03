Falcão, vocalista da banda O Rappa, faz pocket show de seu projeto Jet Dub System. Hoje, no Royal Club.

Ana Maria Braga debate sobre fé e superação. Amanhã, no auditório Omint. A convite do Lide Mulher e de Sônia Hess de Souza.

É hoje a White Party no clube Provocateur.

Manuel Tavares de Almeida, presidente da Câmara Portuguesa, recebe Dilma, Michel Temer, Aloizio Mercadante, Aldo Rebelo e Luciano Coutinho para jantar de comemoração pelos 100 anos da entidade. Amanhã.

O Grupo Bordadeiras do Jardim Conceição inaugura, hoje, exposição no espaço A Casa – Museu do Objeto Brasileiro. Com apoio da Fundação Bradesco.

Brincadeira de Luis Paulo Rosenberg, presidente do Corinthians enquanto Mario Gobbi acompanha o time no Japão: “Vou aproveitar a interinidade para tirar os remos e a âncora do escudo do clube e trocá-los por uma máscara. É duro aguentar o cheiro do rio Tietê”.