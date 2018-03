Vistos anteontem, juntos no Otavio Café, diretores da Bauducco e da Nestlé. Vem panetone duplo aí?

Gustavo Franco lança novo livro hoje. Na Livraria da Vila do Cidade Jardim.

William Douglas e Rubens Teixeira autografam livro. Hoje, na Saraiva do Shopping Pátio Paulista.

A Fazenda São Francisco, em Corumbau, ganhou prêmio Condé Nast Johansens Awards for Excellence.

Alckmin assina convênio com Silvio Ciampaglia, do Sindicato da Indústria da Construção Pesada de São Paulo, criando grupo de trabalho para aprimorar a qualidade das obras nas estradas. Semana que vem, no Palácio dos Bandeirantes.

Dalcides Biscalquin autografa livro. Hoje, na Cultura do Conjunto Nacional.

Depois de Luiz Fux, do STF, atacar de guitarrista, Jorge Mussi, do STJ, deu uma de… cantor. Durante encontro de magistrados catarinenses, no fim de semana, ele subiu ao palco e soltou o vozeirão. Canção escolhida? Besame Mucho.