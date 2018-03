Paulo Bernardo representará o País na União Internacional de Telecomunicação, que começa segunda, em Dubai. Vai defender a liberdade na internet.

Dado Castello Branco lança livro hoje. Na Livraria da Vila do Shopping Cidade Jardim.

E Martha Medeiros vai lançar uma linha baby.

Dois pilotos argentinos da Guerra das Malvinas falam sobre o combate, que completou 30 anos. Hoje, na Saraiva do Morumbi Shopping.

Tem gente se perguntando: o que estaria fazendo Arthur Virgílio no jantar da Fifa para o sorteio da Copa das Confederações, anteontem, em São Paulo? Manaus não está entre as sedes do torneio.