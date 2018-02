Não estão mais juntos Patricia Abravanel e Marcos Faria.

Frans Krajcberg está na França. Será condecorado por Bertrand Delanoe, prefeito de Paris, com a Medalha de Vermeil – pelos relevantes serviços prestados às artes.

Jorge Ben Jor vai tocar no Baile do Movimento. Hoje, no Cine Metrópole.

Gilberto Elkis lança livro, amanhã, na Livraria da Vila do Shopping Cidade Jardim.

Giovanna da Matta comemorou ontem um ano de seu bem-sucedido Equitahorse. Que coincidiu com seu níver.

Começa hoje o Classic Horse Show. Na Sociedade Hípica Paulista.

A Galeria Nara Roesler abre, amanhã, seu novo espaço. Com mostra coletiva de op-art (arte ótica) e curadoria de Vik Muniz.

Não há dúvida: Joelmir Beting vai fazer falta…