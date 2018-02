Silvana Tinelliidealizou mostra beneficente. Com trabalhos doados por 22 fotógrafos e curadoria de Eder Chiodetto, a renda será destinada à Associação Aliança pela Vida e ao Instituto Pivi. Abre quarta-feira, no espaço A Estufa.

O embaixador Rubens Barbosa lança coletânea de artigos publicados no Estado nos últimos dois anos. Dia 26, na Fiesp.

O documentário Metrópole: Conhecer e Agir será lançado segunda-feira, no MIS. Com presença de Alckmin.

Rita Lobo e a florista Helena Lunardelli dão dicas para receber bem. Hoje, na Livraria da Vila do Higienópolis.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Michael Schumacher será o convidado de honra de coquetel na Expand Wine Bar. Hoje, no Shopping Cidade Jardim. Vai ter fila para autógrafos.

Acontece terça-feira a entrega do Prêmio Paladar, do Estado. Na Casa Petra.

Gilberto Dimenstein pilota debate sobre novas plataformas digitais. Hoje, na abertura do Ciclo Multicultural, no Centro da Cultura Judaica.

Outro lado: a Rede Globo nega queEncontro com Fátima Bernardes tenha ficado 4 pontos atrás deBom Dia e Cia., do SBT, no feriado do dia 15. Atesta que a diferença foi de… 1 ponto no Ibope.