A convite da ONU, Emar Batalha participa de exposição na sede da organização em Nova York. Até domingo.

Andrei Netto lança seu O Silêncio Contra Muamar Kadafi. Dia 29, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Samantha Ortiz e Thais Costa vão expor seus trabalhos na Amoreira. Hoje.

O pub The Sailor comemora um ano de vida, com festa no sábado.

Nilde Franch assume a presidência da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Hoje.

Lucas Lenci abre exposição na Fauna Galeria. Sexta.

É Julio Serson, e não Jorge, o nome do participante do Audi Business Trip/Lide que apareceu em foto da coluna terça-feira. Ao lado da mulher, Carla.