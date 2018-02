Depois de uma série de master classes na Juilliard School, quarteto de professores da EMESP Tom Jobim se apresenta hoje no Carnegie Hall, em Nova York.

O Museu Lasar Segall abre exposição com 50 obras de John Heartfield. Sábado.

Lara Leite Barbosa lança livro, sexta, na Livraria da Vila do Shopping Higienópolis.

José Fernandes Fafe lança A Colonização Portuguesa e a Emergência do Brasil, com prefácio do ex-presidente FHC. Quinta-feira, na Livraria da Travessa, no Rio.

Empreiteiros de uma parte do metrô de Berlim que está sendo construído na principal rua de Berlim Oriental anunciaram: o trecho será entregue dia 30 de junho de 2013, às… 14h.