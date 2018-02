Anna Schvartzman promove evento cultural na Aldeia da Esperança, em Franco da Rocha, pertencente ao Ciam. Domingo, com direito a recital de… Arnaldo Cohen.

A Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, vai sediar a Family Run. Dia 1º.

Acontece, dia 26, o Prêmio Portugal Telecom. Com show de Arnaldo Antunes. No Auditório Ibirapuera.

Lilly Sarti faz coquetel hoje no Lounge One do JK Iguatemi.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O musical coreano Cookin’ Nanta será apresentado pela primeira vez no Brasil. No Teatro Geo, hoje e amanhã.

Curiosa sentença do TJ de Goiás, que condenou motorista a dois anos de prestação de serviços à comunidade por causa de acidente com vítima em 2001. Durante o período, ele deve também frequentar… cultos religiosos. Aos sábados e domingos.