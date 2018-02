Zé Pedro inaugura exposição. Hoje, no Bar Balcão.

Fernando Vilela abre individual, hoje, na Galeria Virgilio. E lança também, com Stela Barbieri, o livro Simbá, o Marujo. Pela Cosac Naify.

A Paco Rabanne promove coquetel na Galeria Sergio Caribé, para lançamento do perfume Lady Million.

Marcelo Bratke se apresenta com Mariannita Luzzati. Hoje, no Centro Cultural Fiesp.

Está no Brasil, Luis Figo. Não, não veio jogar futebol, mas, sim, na condição de embaixador da IWC, representada no Brasil por Paula Trabulsi e Isabella Cury. Coquetel hoje, no Shopping JK.