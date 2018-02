Abre, amanhã, a SP-Arte /Foto. No Shopping JK.

Miriam Mamber lança livro, quinta, na Livraria Cultura da Paulista.

Alexandra Spallicci inaugura sua loja, Honey Pie, hoje. Na Avenida Cidade Jardim.

Stella Kochen Susskind lança livro. Hoje, na Livraria da Vila do Cidade Jardim.

Elisa Camargo de Arruda Botelho abre as portas de sua Yvy. Quinta, no Cidade Jardim. No mesmo shopping, a Daslu arma desfile, hoje.

A família Pessoa de Queiroz comemora 47 anos de sua Casa Caiada. Hoje, no Museu do Estado de Pernambuco.

Arnaldo Tirone ficou furioso com o empate do Palmeiras contra o Botafogo. O presidente do clube, que tem atendido inúmeros pedidos dos jogadores – “para fortalecer o elenco” –, acha que chegou a hora de cobrar.