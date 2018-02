Especialistas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Ministério da Justiça debatem, na FGV, criação do Sistema Único de Segurança Pública. Segunda.

Acontece, amanhã, bazar beneficente com as mães que trabalham na AACD. No Clube Harmonia.

João Lara Mesquita abre exposição de fotos Mar de Cores. Terça, no Lounge One do Shopping JK.

E as trufas finalmente chegaram. Giancarlo Bolla, do restaurante La Tambouille, recebeu a primeira leva esta semana.

Helen Eddé, Silvio Sant’anna e Adriana Doumet acabam de abrir restaurante árabe na Vila Madalena: o Balila.

O Auditório Ibirapuera exibe hoje, ao ar livre, Nosferatu.

E Bon Jovi colocou seu restaurante, em Nova York, à disposição para fornecer alimentos às vítimas do furacão Sandy.