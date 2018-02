Raquel Arnaud e Luciana Brito estão agitadas. Suas galerias representarão o Brasil na Fiac, Feira Internacional de Arte Contemporânea de Paris. Em outubro, no Grand Palais.

O Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural lança, dia 4, o livro Yutaka Toyota– a Leveza da Matéria, de Jacob Klintowitz. Na Cinemateca.

Phyllis Lei Furumoto, grã-mestre de reiki americana está no Brasil para uma série de encontros, no fim de semana, com lideranças e praticantes da técnica de cura japonesa.

Pouco antes de embarcar em Congonhas, leitor da coluna passou na Laselva. E ficou estarrecido com o número de livros sobre… desastres aéreos nas prateleiras.