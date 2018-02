Valeria Baldin e Mario Pantalena pilotam coquetel no Jardim Paulistano. Quinta. Em prol do Instituto Itaci.

Rodrigo Bueno abre mostra no Estúdio Buck. No dia 27 de outubro.

Hugo França comemora 10 anos de seu ateliê. Hoje.

O Espace Louis Vuitton de Tóquio abre a exposição A Loucura Faz Parte da Vida, de Ernesto Neto. Sábado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Lincoln International, banco de investimento norte-americano, acaba de abrir escritório em SP. Liderado por James Sinclair.

A restauratrice Priscilla Biancalana comanda as caçarolas, até dia 30, do Festival do Coelho. No Freddy.

Isabella Fiorentino é estrela da Giorgio Armani do Shopping Cidade Jardim. Hoje.

A julgar pelo ritmo das obras da Copa de 2014, já tem internauta sugerindo que o mascote mude: sai o tatu-bola e entra o… bicho-preguiça.