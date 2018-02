Será realizada hoje, em Atibaia, a 3ª etapa do Equitahorse. Onde? No Haras Nossa Senhora de Fátima, pertencente a Carla Vidal e Giovanna da Matta.

Tropa de elite do remo homenageia hoje Laudo Natel, em abertura do campeonato brasileiro na USP. O ex-governador fez a inauguração da raia há 40 anos. Iniciativa do Bradesco.

Andrea Matarazzo lança livro de fotos sobre São Paulo Segunda, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Ronaldo vai comemorar seu aniversário na recém-inaugurada Outlaws. Hoje.

Hideko Honma apresenta novidades em seu ateliê. Hoje.

Parte do PIB estará em Rancharia, interior paulista, amanhã. É que Jovelino Mineiro fará seu tradicional leilão de touros, apresentando mais de 500 animais.