Pela primeira vez, Abilio Diniz não participará da Maratona Pão de Açúcar, amanhã. Seu filho João Paulo representará a família na Equipe Número 1.

O stand up comedy Hiperativo, estrelado por Paulo Gustavo, tem sessão única no HSBC Brasil. Amanhã.

As bandas The Outside Dog e O Bardo e O Banjo tocam na Ellus dos Jardins. Hoje.

João Lara Mesquita palestra no Simpósio Brasileiro sobre Pesquisa Antártica. Segunda, no Instituto de Geociências da USP.

Grazi Massafera desfila para a Monnalisa. Hoje, no Fashion Weekend Kids, do JK.

No Twitter: “O julgamento do Mensalão no STF já derrubou pelo menos uma mentira: a de que mulher fala mais do que homem…”.