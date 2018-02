Tem carrinhada de bebês no Festival Mundial da Paz, da Unipaz. Hoje, no Parque do Ibirapuera.

A convite do Experience Club, Eduardo Giannetti faz debate dia 18. No Trivento.

Juan Carlos Villa Larroudet, da Omint, comemora, terça-feira, os 32 anos da empresa. No Jockey Club.

Paulo von Poser abre exposição no Museu de Arte Sacra. Dia 15.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Miriam Chnaiderman comanda bate-papo dia 14. No Ponto do Livro.

Em ritmo de amistoso da seleção, Teresa Perez lança seu Traveller Guide África do Sul. Terça-feira, no Lounge One do Shopping JK.

Otávio Martins faz pré-estreia de seu monólogo Córtex. Dia 14, no CCBB.

Ricardo Ribenboim levará 12 artistas latino-americanos para as Olimpíadas Culturais. Na Inglaterra.

Alento para os paulistanos. Dias de sol no feriado e… chuva na segunda-feira. Previsão tanto do Climatempo como do Weather Channel.