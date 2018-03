O escritor mineiro Murilo Carvalho já resolveu o que vai fazer com parte do dinheiro que ganhou com o Prêmio Leya de Literatura: “Vou gastar com livros, mulheres e vinhos.”



O Auditório Ibirapuera acabou de fechar para o ano que vem a vinda da Orquestra Típica Fernandez Fierro, da Argentina, que se apresenta depois do carnaval. Na última temporada do grupo, os ingressos se esgotaram em 24 horas.



Quem diria, Chris Martin, o liberal vocalista do Coldplay, que também apoiou Barack Obama, acaba de dar declaração surpreendente. Que fugiria para longe com… Sarah Palin. Gwyneth Paltrow, mulher do músico, calou-se.



A Azul sai do chão e promove seu vôo inaugural dia 2 de dezembro, para convidados. Na rota Rio-Campinas.



Equipes de 30 países estarão em São Paulo, em agosto de 2009, reunidas em torno de uma mesa, no maior silêncio. É o 39º Campeonato Mundial de… Bridge. No Transamérica.



Considerada a Tiger Woods de saias, a brasileira Angela Park está chegando ao Brasil para disputar o LG Vivo de Golfe. E US$ 850 mil mais rica. Resultado de seu desempenho na temporada internacional.



Os metaleiros do Sepultura vão a Manila, nas Filipinas. Foram eleitos para abrir o Red Horse Muziklaban , principal evento muiscal do país. Primeira banda de metal a fazer show por lá, ela superou Iron Maiden e Slayer, no voto popular.



Bernard Arnault, do grupo LVMH, já sente o efeito da crise em seu patrimônio. Sua fortuna, avaliada 30 bilhões, estaria agora no patamar de 13 bilhões, segundo o jornal francês La Tribune. Seu arquiinimigo, François Pinault, do Grupo Pinault, também perdeu cerca de 3 bilhões de seu patrimônio.

