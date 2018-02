Luiz Cuschnir lança seu livro Como Mulheres Poderosas se Tornam Mulheres Conquistadoras. Amanhã, na Fnac. Também haverá bate-papo com Monica Waldvogel.

A Childhood inaugura exposição de fotos vintage, amanhã, no Lounge One do Iguatemi. O leilão será dia 8, no Museu da Casa Brasileira.

Riccy Souza Aranha pilota coquetel na Mixed. Hoje, na Vila Nova Conceição.

A Cinema de Bordas começa amanhã. No Itaú Cultural.

A mostra Hidra, do fotógrafo Hirosuke Kitamura, inaugura dia 7. Na Fauna Galeria.

O espetáculo Godspell, nova montagem do clássico da Broadway, estreia no Teatro Commune. Sexta-feira.

A galeria Lume Photos inaugura exposição Los Angeles e Las Vegas, as cidades ilusionistas, de Gal Oppido. Dia 6.

O D4 Boteco Galeria abre dia 5. Nos Jardins.

Bastante devagar, o mercado ontem. Na espera de números dos EUA a serem divulgados sexta-feira. E de que Mario Draghi, novo dirigente do BC europeu, salve a… Europa.