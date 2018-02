Diretores de escolas públicas dos EUA desembarcam em São Paulo domingo – vêm trocar experiências com educadores brasileiros. Depois, visitam mais 14 estados. Com apoio da embaixada americana.

Carlos Jereissati Filho pilota jantar em torno de Roberto Paz para marcar a abertura da Gucci Men’s Store no JK Iguatemi. No Lounge One, dia 2.

Carlos Abumrad lança Libaneses e Sírios Que Fazem o Brasil. Segunda, no CIEE.

E tem espelho mágico no ICI Bistrô, que maquia virtualmente quem se posta à sua frente. Até dia 19.

A Casa da Cultura e da Celebração do Vinho faz degustação hoje, na Chácara Inglesa, para seus comensais encontrarem o sonho e a meta de suas vidas. Haja vinho.

Interinos: Daniel Japiassu, Marilia Neustein, Mirella D’Elia e Paula Bonelli.