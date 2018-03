A convite de Helena Gasparian, nomes como Anthony Williams, ex-prefeito de Washington, e Alejandro Echeverri, responsável pelo projeto de segurança de Bogotá e Medellin, discutem o futuro das cidades no Urban Age. De terça a quinta, na Sala São Paulo.



O segundo volume da série de Choro de Villa-Lobos, gravado pela Osesp, levou o prêmio Diapason d´Or, da revista de música clássica Diapason. Junta o reconhecimento à outros três: o Editor´s Choice, da revista inglesa Gramophon e 4 estrelas do le Monde de la Musique.



Nelson Jobim embarca semana que vem. Para conferência relações Brasil-EUA no governo de Barack Obama.



Nelsinho Piquet pilota F1 no fim de semana. Interlagos? Monza? Nada disso. No passeio promovido pela Koch-Tavares.



Lucília Diniz ganhou novo título. Foi nomeada por Monica Serra como embaixadora do Alimentação para a Saúde.



A Gucci inaugura flagship amanhã, no Shopping Iguatemi.



Diablo Cody, premiada com o Oscar pelo roteiro de Juno, está valorizadíssima no eBay. Uma foto assinada por ela vale mais que a de Ellen Page, protagonista do filme.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.