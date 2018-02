Giuseppe Bologna e Alex Atala harmonizam as culinárias brasileira e italiana com os vinhos Braida. Hoje, no Dalva e Dito.

Hector Albertazzi arma happy hour em sua loja nos Jardins. Sexta-feira.

Dirigido por Isa Grinspum Ferraz, o documentário Marighella entra em cartaz no próximo dia 10.

Hewaldo Trevisan, padre-cantor, lança hoje o livro 40 Dias de Esperança. Na Cultura do Conjunto Nacional.

A Casa Triângulo abre exposição Planopinturas e Videomódulos, do artista Tony Camargo. A partir do dia 4.

O espetáculo Os Bem Intencionados estreia dia 1º. No Sesc Pompeia.

Interinos: Daniel Japiassu, Marilia Neustein, Mirella D’Elia e Paula Bonelli.