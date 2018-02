Estela Geromini lança coleção com parte das vendas em prol da Save Brasil. Hoje, em seu showroom no Itaim.

A Casa 8 faz leilão de arte. Quinta-feira, nos Jardins.

O grupo The Platters volta a se apresentar no Bar Brahma. A partir do dia 31.

Alissa Sanders canta no Baretto. Sexta e sábado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vanessa Branco abre o forno de cerâmica de seu ateliê na Água Fria. Quarta.

A elite do hipismo paulista participará de mais uma edição do Concurso Hípico Quinta da Baroneza. Sábado.

Natalie Klein comandará palestra na Casa do Saber. Dia 21 de agosto.

É hoje a abertura da exposição de João Luiz Musa na Luciana Brito Galeria.

Marcia de Moraes e Paulo Almeida inauguram mostras hoje. Na Galeria Leme.

Interinos: Daniel Japiassu, Marilia Neustein, Mirella D’Elia e Paula Bonelli.