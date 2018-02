Larry Rohter, correspondente do New York Times que Lula quis expulsar do País, desembarca em São Paulo para lançar Retrato Sem Retoques de Um Brasil Renascido. Entre 9 e 19 de agosto, na Bienal do Livro.

Oscar Schmidt disse sim. Palestrará no Fórum Nacional do Esporte. Organizado pelo Lide, em setembro.

Mariana Ximenes participa da pré-estreia do filme 31 minutos. Dia 21 de julho, no Cinemark Shopping Eldorado.

A peça Pterodátilos, de Marco Nanini, volta a São Paulo nos dias 25 e 26 deste mês. No Teatro Alfa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Natalie Klein dará palestra, mediada por Pierre Moreau, sobre mercado da moda. Dia 21, na Casa do Saber.

A Casa Brasil, em Londres, receberá festival de cinema nacional. Serão 20 curtas e 12 longas entre 23 e 31 de julho.

Interinos: Daniel Japiassu, Marilia Neustein, Mirella D’Elia e Paula Bonelli.