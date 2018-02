Cesar Asfor Rocha, do STJ, garante: vai se aposentar no tribunal, não no Supremo.

O MAM ganhou dois novos parceiros para a temporada 2012: Instituto Oi Futuro e Shopping Iguatemi.

Manuel da Costa Pinto autografa livro. Amanhã, no Hotel Renaissance.

A Galeria Millan abre exposição individual de Henrique Oliveira. Amanhã.

Davy Mooney se apresenta no Ao Vivo Music. Hoje.

A P&G já está em Londres. Arrumou casa oficial, que receberá famílias dos 150 atletas patrocinados durante as competições.

Entreouvido no QG de Serra depois das duas últimas adesões à campanha do tucano – Bebbeto Haddad e Antonio Carlos Malufe: “Com Haddad e Maluf… agora vai”.

Interinos: Daniel Japiassu, Marilia Neustein, Mirella D’Elia e Paula Bonelli.