Serra compareceu a jantar sexta-feira na casa deseu amigoIvam Cabral, dono do Satyros. Sem políticos a sua volta, mostrou-se… animado.

A abertura da exposição de Carlos Cruz-Diez acontece sábado. Na Pinacoteca.

Fausto De Sanctis fala em Harvard. Dia 25 de agosto.

O grupo Choristas da Capital se apresenta no Ponto do Livro, em Pinheiros. Amanhã.

O Diquinta inaugura sua própria Escola de Dança. Hoje.

A Trash comemora o Dia Mundial do Rock amanhã. Com repertório que vai de Bon Jovi a Queen.

Danilo Miranda recebe a Commandeur de l’Ordre de la Couronne, em agradecimento pelos serviços e méritos na promoção dos interesses culturais da Bélgica no Brasil.

Demóstenes Torres, ontem, no Senado, sobre amizade com Cachoeira: “Cristo andava com Judas”. Pergunta que não quer calar: cadê os outros 11 apóstolos?