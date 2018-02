Em pleno depoimento à CPI do Cachoeira, Raul Filho, prefeito de Palmas, saiu-se com esta ontem: “Estão nos colocando como… boi expiatório”.

Crianças e adolescentes serão delegados – com poder de voto – na Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que começa hoje em Brasília. Promovido pela Secretaria dos Direitos Humanos.

Depois do sucesso dos quiosques, Rodrigo e Daniel Rosset abrem a primeira loja da Scarf Me. Amanhã, no Shopping JK.

Paulo Borges palestra no Museu da Língua Portuguesa. No próximo dia 16.

Palmeiras tem mais um motivo para vencer a “partida do século” hoje à noite, contra o Coritiba. “A gente sempre se dá bem quando o Corinthians participa da Libertadores”, provoca um conselheiro.