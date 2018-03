Em uma singela ponte-aérea Rio-SP um inédito encontro. De Zezé di Camargo e Luciano com José Saramago. Luciano, em momento tiete, tirou fotos, afirmou ser fã do escritor e abençoou: “Que Deus seja bom com você.”



Apesar de a casa do Via Funchal ter capacidade para somente 6 mil pessoas, os ingleses do Queen trouxeram para seus dois shows equipamento usado em estádios com capacidade para 50 mil.



O livro que o arquiteto Isay Weinfeld lança sábado fez caminho inverso. Escrito em inglês pelo jornalista americano Raul A. Barreneche, a edição foi traduzida para o português depois de concluída.



A festa de casamento da chef Morena Leite com Caio Monteiro da Silva começa com um forró, dia 13 de dezembro, e termina três dias depois. Tudo em Trancoso.



Vinícius Oliveira, mister Rio Grande do Sul e favorito do Mister Brasil 2009, pode perder seu trono. O moço aceitou posar nu, coisa imperdoável no mundo das misses e musos.

