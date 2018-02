Cem obras sobre a carreira de Willy Rizzo serão expostas no Mube a partir do dia 10 de agosto. Dentro do projeto Iguatemi Photo Series.

Tem ciclo em homenagem aos 100 anos do cineasta japonês Keisuke Kinoshita no Sesc Pinheiros. Hoje.

Terça Insana começa temporada no Teatro Itália. Hoje.

Mara Carvalho estreia seu espetáculo Ator Mentada, no Teatro Folha. Hoje.

Shakira é uma namorada coruja. Depois da vitória de seu Piquet, anteontem, a cantora postou que a Espanha tinha feito história. “Orgulhosa de ti”, afirmou, depois de dizer que o jogo ocorria no estádio em que ela cantou na inauguração, em Kiev, dezembro do ano passado.