Embaixador dos EUA no Brasil, Thomas Shannon foi promovido por Obamaa embaixador de carreira – honraria concedida a menos de 60 funcionários do serviço externo.

Ciro Lilla comanda evento com Aurelio Montes, eleito enólogo do ano por diversas publicações. Segunda, no Arola Vintetres.

A Sociedade de Estudos Jurídicos, de Francisco Florence, promove, semana que vem, simpósio em Frankfurt.

Jan Eichbaum, cônsul de Luxemburgo em SP, promove jantar em comemoração ao dia nacional de seu país. Segunda, no Antiquarius.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Sesc Pinheiros inicia ciclo em homenagem aos 100 anos do cineasta japonês Keisuke Kinoshita. Terça, grátis.

O maestro dinamarquês Thomas Dausgaard, que rege a Osesp nos concertos em ode ao centenário de Eleazar de Carvalho, aproveitou sua passagem pelo Brasil para visitar Heliópolis. Ontem, com Arthur Nestrovski.

Johanna e Alexandre Birman recebem convidados para jantar em torno de Garance Doré. Segunda.

Já se estranharam. Agora,Angela Merkel eDilma Rousseff estão à la “mimi e cocó”, se chamando de “Anguela” e “Dirrrma”.