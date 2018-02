Jacob Klintowitz lança livro, hoje, no MIS. Com direito a mostra de Claudio Tozzi e releitura das obras por artistas com Síndrome de Down, do Instituto Olga Kos.

Silvia Furmanovich faz coquetel de abertura hoje. Na sua loja no Shopping JK.

Mauricio Kotait, da Sony Pictures, visita hoje a AACD e o Centro de Terapia do hospital Abreu Sodré. Para conferir os games que estão sendo desenvolvidos para reabilitação.

Juscelino Pereira, da Maremonti Jardins, recebe hoje o presidente da Associação dos Pizzaiolos Napolitanos, Sergio Miccù.

Acontece, sábado, o seminário O Sertão – da Caatinga, dos Santos, dos Beatos e dos Cabras da Peste. No Museu Afro Brasil

Luiz Paulin abre, dia 2, sua mostra fotográfica Atacama by iPhone. No Spot.

Passa bem Monica Serra, que caiu da escada de sua casa. Saldo? Fratura no rosto e outras duas no braço. Foi operada no hospital Einstein, conforme adiantou, ontem pela manhã, o blog da coluna.