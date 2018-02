Nelson Leirner e Adriana Varejão estão entre os artistas e designers que o Comitê Rio 2016 levará para Londres. A exposição From the Margin to the Edge inaugura dia 20, na Casa Brasil.

Daslu Couture e Marcelo Quadros mostram nova coleção. Hoje, no Cidade Jardim.

Leão Serva e Alexandre Lafer Frankel lançam dia 5, nos Jardins, o guia Como Viver em SP Sem Carro.

Estreia, amanhã, a peça Boca de Ouro. Com Marco Ricca, no Teatro do Sesi.

Gaudêncio Torquato lança Era Uma Vez… Mil Vezes. Com orelha de Jorge Gerdau. Amanhã, na Cultura do Conjunto Nacional.

O Espaço Arte Galeria promove leilão de obras. Amanhã, no Hotel Quality.

Abre, dia 2, o Fórum Mulheres Reais que Inspiram, liderado por Ana Paula Padrão. No Grand Hyatt.

Felipão é opção, fala-se em Cuca (desafeto de Rogério Ceni), mas… há quem prefira Dunga no comando do São Paulo, em substituição a Leão. O nome do ex-treinador da seleção vem sendo cada vez mais lembrado em reuniões no Morumbi.