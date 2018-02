Maria Lynch e Cabelo abrem exposição, hoje, na Galeria Marilia Razuk.

Saïd Farhat autografa Tempo de Gangorra. Hoje, na Livraria da Vila da Lorena.

Abre, hoje, a primeira flagship store na América Latina da grife alemã Dedon. Na Gabriel Monteiro da Silva.

Nicolas Shumway, da Rice University, ministra curso sobre eleições americanas. A partir de hoje, na Casa do Saber.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Joaquim Nabuco lança, amanhã, o livro The Art Brazilian Architecture. Na Fnac de Pinheiros.

Abre, hoje, nova loja conceito da Clinique. No Shopping Pátio Higienópolis.

Com apoio do consulado americano, três artistas afro-brasileiros e três afro-americanos expõem nos EUA, na galeria do Tamarind Institute, no Novo México. Próxima parada? Museu Afro Brasil, no semestre que vem.

Mau tempo em São Paulo transformou o aeroporto Santos Dumont, no Rio, em caos ontem. Prendeu em terra até Wagner Bittencourt, ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil.