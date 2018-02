O comentário é geral em Brasília. Como Gilberto Carvalho faz falta a Lula.

Lulu Librandi pilota festa de estreia da peça A Doença da Morte. Domingo, no Teatro Augusta.

A Mendes Wood inaugura, hoje, mostras dos artistas americanos Francesca Woodman e Steve Locke.

Erika dos Mares Guia inaugura loja, segunda, em novo endereço. Na Consolação.

Ruth Grieco lança livro sobre sua história no mundo das joias. Terça, no Museu da Casa Brasileira.

Celso Jatene autografa, segunda, o livro 10 Décadas – A História do Santos Futebol Clube. No Museu do Futebol.

Newton Mesquita abre mostra, quarta, no Palacete das Artes Rodin. Em Salvador.

Floriano Martins mostras suas fotografias, segunda, no Espaço Cultural Citi.

Além de querer que o Brasil invista, as delegações de Mianmar e Laos, na Rio+20, pediram ontem a Michel Temer… técnicos de futebol.