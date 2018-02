Tem gente apostando que Marisa Monte vai repetir, hoje, pedido durante show no HSBC. Na apresentação em Curitiba, após cantar Sono Come Tu Mi Vuoi, sugeriu “google” na diva Mina Mazzini. “Mas só depois do show”.

Hector Babenco está na Rússia, para presidir o júri do 34th Moscow International Film Festival.

Carlos Arthur Nuzman desembarca, terça, na Fiesp.

Ronaldo debate, amanhã, com Sebastian Coe (do comitê olímpico de Londres) e Martin Sorrell, do Grupo WPP. Em Cannes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Abre, sexta, mostra com obras de Sérvulo Esmeraldo. Na Raquel Arnaud.

Quem diria, foi Erundina que acabou levando o “novo” à disputa política do ano. Ela se recusou a compactuar com algo que não concorda…